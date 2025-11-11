Глава государства отметил, что по его заданию все фуры из Литвы собрали на пунктах перехода и взяли их под охрану.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил конфисковать застрявшие на границе литовские фуры. Об этом он заявил на совещании по социально-экономическому развитию.

Глава государства отметил, что по его заданию все фуры из Литвы собрали на пунктах перехода и взяли их под охрану. Он уточнил, что те, кто охраняет автомобили, попросили оплату в 120 евро за сутки.

Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей.



Александр Лукашенко, президент Белоруссии

При этом Лукашенко поручил помочь водителям машин. Он подчеркнул, что те не виноваты в действиях властей Литвы. Президент поручил обеспечить водителей всем необходимым.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к открытию границы с Литвой.

Видео: Telegram / Пул Первого