Лукашенко: Белоруссия готова к открытию границы с Литвой

Белоруссия готова к открытию границы с Литвой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию республики.
Глава государства отметил, что все литовские автомобили собрали на пунктах перехода и взяли под охрану. По словам Лукашенко, это сделали для того, чтобы Минск не обвинили в чем-то плохом. Также президент добавил, что Белоруссия не закрывала границу и готова к ее открытию.
В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию.
