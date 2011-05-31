Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию

Он подчеркнул, что обеспечит украинским семьям и их детям такую же жизнь,как и белорусам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинцев в страну. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия обновленного моста через реку Припять.

По словам главы государства, Минск с удовольствием примет граждан Украины. Он подчеркнул, что обеспечит украинским семьям и их детям такую же жизнь,как и белорусам. Также Лукашенко отметил, что приехавшие из Украины переселенцы уже работают в стране.

Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Видео: Telegram / Пул Первого