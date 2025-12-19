В Кремле дали оценку первым контактам с украинской делегацией в ОАЭ.

Продолжение трехсторонних рабочих контактов по мирному урегулированию регионального конфликта между Банковой улицей и Кремлем намечено на следующую неделю, однако в настоящее время точной даты встречи пока что нет. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного брифинга от 26 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник выступил перед СМИ с борта самолета. Эксперт добавил, что было бы ошибочно рассчитывать на высокую результативность первых контактов.

Я бы не стал говорить, что там было какое-то дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии. Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 23 января в Абу-Даби состоялся первый день трехсторонних консультаций по безопасности. А 24 числа прошла вторая такая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Во главе украинской делегации находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. В субботу специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил планы по организации нового раунда трехсторонних переговоров.

Песков напомнил о двойных стандартах Европы из-за реакции на переписки Макрона с Трампом и с Путиным.

Фото и видео: Telegram / Юнашев Live