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Школьница из Петербурга госпитализирована после удара стулом от одноклассника
Сегодня, 13:03
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Школьница из Петербурга госпитализирована после удара стулом от одноклассника

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Полиция выясняет все обстоятельства.

В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку по факту инцидента в школе, в результате которого пострадала 16-летняя ученица. 14 декабря в полицию поступило сообщение из детской больницы о том, что накануне вечером, 13 декабря, за медицинской помощью обратилась школьница с травмой головы.

По словам пострадавшей, в школе на улице Карпинского одноклассник ударил ее стулом по голове. У девочки диагностирован ушиб мягких тканей головы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подросток была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Бассейной улице водитель сбил семиклассника на электросамокате.

Фото: Piter.TV

Теги: одноклассник ударил стулом, полиция санкт-петербурга, травмирование подростка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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