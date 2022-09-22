В Москве арестовали мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке

Женщина во время допроса рассказала о том, почему выкинула дочь в мусорный контейнер.

Обвиняемую в убийстве новорожденного ребенка женщину заключили под стражу. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры. Ранее следователи просили о заключении подозреваемой под стражу. Предположительно, фигурантка расследования оставила девочку в мусорном контейнере около жилого дома по Люблинской улице Москвы. Тело жертвы нашел местный житель.

Следственный комитет РФ возбудил по данному инциденту уголовное дело по статье за убийство матерью новорожденного ребенка. В тот же день правоохранители установили личность женщины. Ей оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края. Во время допроса она призналась в том, что родила девочку 16 сентября. Так как новорожденная не подавала признаков жизни, злоумышленница через несколько дней положила тело в пакет и коробку и выбросила.

В суд Петербурга отправили дело бизнесмена, который обманул 2 400 дольщиков.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы