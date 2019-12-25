В суд Петербурга отправили дело бизнесмена, который обманул 2 400 дольщиков

Согласно материалам делам, подследственный нанес ущерб 2 400 дольщикам на несколько миллиардов рублей.

В Петербурге сотрудники регионального главка МВД завершили предварительное расследование дела против главы строительной компании. Его обвиняют в мошенничество в отношении дольщиков, которые купили жилье на севере города и в Ленобласти. Об этом рассказали 20 сентября в пресс-службе ведомства.

Покупатели так и не получили недвижимость в жилых комплексах в Выборгском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Согласно материалам делам, подследственный нанес ущерб 2 400 дольщикам на несколько миллиардов рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, бизнесмена заключили под стражу. На имущество организации стоимость 3,5 млрд рублей наложили арест.

Фото: Piter.tv