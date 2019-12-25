В Самаре загорелся склад с лакокрасочными изделиями

Площадь пожара составляет 2 500 квадратных метров.

Сегодня днем, 13 июля, в Самаре произошел серьезный пожар на складе с краской.

Региональное управление МЧС РФ по Самарской области сообщает, что сегодня днем, в 14.23 в ОДС ЦУКС поступил сигнал о пожаре в производственном здании по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. Профильная, 6. Пожару присвоен 3 ранг сложности. На 15 часов площадь пожара составила 2 500 квадратных метра.

На месте пожара задействовано 160 человек и 54 единиц техники, от МЧС России 111 чел. и 27 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Ранее:В Туле при пожаре в жилом доме погибли 3 человека

Видео: ВК, Андрей Мартынов

Фото: МЧС РФ