В Туле при пожаре в жилом доме погибли 3 человека

Еще один человек в тяжелом состоянии в реанимации.

Утром в понедельник, 13 июля, в пожаре в многоэтажке Тулы погибли 3 человека.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Тульской области сообщает о 3 погибших на пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Тула. ул. Серебровская. На пожаре погибли 2 мужчин и 1 женщина. Еще один человек в тяжелом состоянии в реанимации.

Пожар начался в начале 8го утра в понедельник. В 7 часов 17 минут поступило сообщение о пожаре. По прибытии в 7 часов 22 минут началось тушение пожара, а в 7 часов 45 минут пожар был ликвидирован. Из дома было эвакуировано 14 жильцов, среди них один ребенок.

Причины пожара устанавливаются.

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Фото: ВК, Тула Жесть ( MySlo)