В Тульской области в ДТП с маршруткой и такси погибли 3 человека

Еще 5 человек получили различные травмы.

В Тульской области в ДТП погибли 3 человека, еще 5 получили травмы различной степени тяжести.

ТАСС со ссылкой на УМВД по Тульской области сообщает, что сегодня днем, 14 октября, на автодороге Кимовск - Новольвовск водитель легкового такси не справился с управлением и допустил лобовое столкновение на встречке с пассажирским микроавтобусом.

По предварительным данным в ДТП пострадали 5 человек, 3 человека погибли. В каком из транспортных средств находились погибшие, не уточняется.

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Фото: ВК, Тула Жесть