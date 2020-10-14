В центре Москвы такси упало в реку

ДТП произошло около 8 часов утра. Водитель погиб.

Сегодня утром, 14 октября, такси упало на ходу в Яузу.

В социальных сетях появилось сообщение, что около 8 утра в Наставническом переулке в районе дома 17, где дорога делает плавный поворот, огибая берег реки, автомобиль такси пробил ограждение и упал в Яузу.

Очевидцы рассказали, что на месте ЧП работают спецслужбы. В социальых сетях появилась информация, что водитель погиб. Сотрудники МЧС извлекли тело из воды на поверхность. О пассажирах не сообщается.

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