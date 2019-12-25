В Тульской области сошли с рельсов 22 вагона

Из-за ЧП на железной дороге у 10 поездов нарушилось расписание движения.

В Тульской области сошли с рельсов 22 грузовых вагона.

Региональное отделение ГУ МЧС РФ по Тульской области сообщает, что днем 12 июля на перегоне станции Щекино-Лазарево сошли с рельсов 22 вагона с окатышем. Во время ЧП было повреждено 800 метров железнодорожного полотна, и было нарушено транспортное сообщение на данном участке.

Из-за схода вагонов на данном участке были задержаны поезда из Москвы в Белгород, Анапу, Старый Оскол и Курск, из Санкт-Петербурга в Белгород и их обратные рейсы. К утру понедельника сообщение частично восстановлено в обоих направлениях, но следуют поезда по временному расписанию.

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Фото: ВК, Типичный Ясногорск | [#ТЯ]