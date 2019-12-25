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В Богородицке Тульской области по дороге в музыкальную школу пропала школьница
Сегодня, 10:48
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MShaffter

В Богородицке Тульской области по дороге в музыкальную школу пропала школьница

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Телефон пропавшей 15-летней школьницы не отвечает.

В Богородицке Тульской области второй день ищут 15-летнюю школьницу.

Как сообщает издание "Новости Тулы" со ссылкой на поисковый отряд "Лизы Алерт", накануне, 5 октября, 15-летняя школьница ушла в музыкальную школу и пропала. Активные поиски к данному моменту результатов не дали.

Идущую девочку зафиксировала одна из камер наблюдения. На подростке была черная куртка и черная панама.

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Фото: скриншот с записи камеры наблюдения.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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