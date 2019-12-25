В Москве дедушка регулярно насиловал 6-летнюю внучку

Начал свои гнусные действия мужчина в мае нынешнего года.

В Москве задержали дедушку-педофила, за насилие над родной маленькой внучкой.

Агентство Городских Новостей Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в столице задержан 58-летний мужчина, который подозревается в сексуальном насилии над 6-летней внучкой.

Свои развратные действия извращенец совершал регулярно с мая по август, находясь у себя дома в Тульской области. А затем, то же самое он проделывал с внучкой и в Москве в квартире на Коломенской набережной.

Мужчину удалось изобличить, в отношении него возбужден уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее:В Подмосковье отец 9 месяцев насиловал родную 7-летнюю дочь

Фото:pixabay