В Подмосковье отец 9 месяцев насиловал родную 7-летнюю дочь

Суд приговорил мужчину к 15 годам строгого режима.

В Сергиев - Посаде 39-летнему мужчине вынесли приговор за многочисленные изнасилования малолетней дочери.

Как сообщают следственные органы СКР по Московской области, следствием и судом установлено, что 39-летнй мужчина с января по август 2019 года неоднократно совершал с родной дочерью 2012 года рождения действия против ее половой неприкосновенности. Следствием установлено с достоверностью 4 эпизода.

Мужчина первоначально отказался от дачи показаний, однако потом сознался в содеянном. Кроме того, данные факты подтверждены заключениями акушерско-гинекологической и психолого-психиатрической экспертизами.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.

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