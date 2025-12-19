  1. Главная
В Петербурге 1 февраля средняя температура составила -16,7 градусов
Сегодня, 9:25
Потепление прогнозируют в середине месяца.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что среднесуточная температура 1 февраля составила -16,7 градусов и стала самой низкой за эту зиму. Такой мороз не наблюдался 2 года. 

Ниже средняя температура воздуха была только 20 января 2024 года, тогда она составила -16,9 гр. Ну а морозы в новогодние каникулы того года все помнят.

Александр Колесов, синоптик 

А 2 февраля чуть потеплело – до -8 градусов, подует северный ветер 8-12 м/с. Ожидаются небольшие осадки. В дальнейшем столбики термометра покажут -8…-13 градусов. Потепление прогнозируют в середине месяца. 

Ранее мы рассказывали о том, что Колесов подвел погодные итоги Петербурга за январь. 

Фото: Piter.TV 

