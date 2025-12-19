В Петербурге 1 февраля средняя температура составила -16,7 градусов

Потепление прогнозируют в середине месяца.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что среднесуточная температура 1 февраля составила -16,7 градусов и стала самой низкой за эту зиму. Такой мороз не наблюдался 2 года.

Ниже средняя температура воздуха была только 20 января 2024 года, тогда она составила -16,9 гр. Ну а морозы в новогодние каникулы того года все помнят. Александр Колесов, синоптик

А 2 февраля чуть потеплело – до -8 градусов, подует северный ветер 8-12 м/с. Ожидаются небольшие осадки. В дальнейшем столбики термометра покажут -8…-13 градусов. Потепление прогнозируют в середине месяца.

