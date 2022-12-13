В Петербурге задержали мужчину после попытки украсть из магазина конфеты

Мужчина ранее был судим и является безработным.

В пятницу, 6 января, сотрудники Центрального района Петербурга задержали мужчину после неудачной попытки украсть из магазина конфеты. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел вечером около 21:00 в магазине на Колокольной улице. Сообщается, что неизвестный мужчина пытался похитить две коробки конфет, угрожал ножом, а после бросил коробки с конфетами,разбил стекло в двери и скрылся в неизвестном направлении.

Также в пресс-службе главка отметили, что мужчина ранее был судим и является безработным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что неизвестный выстрелил в подростка в Полюстровском парке.

Видео: Telegram / Петербургская полиция