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Неизвестный выстрелил в подростка в Полюстровском парке
Сегодня, 12:03
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Неизвестный выстрелил в подростка в Полюстровском парке

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Пострадавший рассказал, что у него произошел конфликт с тремя неизвестными мужчинами.

Неизвестный выстрелил в подростка в Полюстровском парке. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 5 января около 21:00 по местному времени. О нем стало известно спустя сутки, когда из квартиры на Полюстровском проспекте увезли в больницу 16-летнего подростка. Сообщается, что ему выстрелили в руку из пневматического оружия.

Сам пострадавший рассказал, что у него произошел конфликт в парке с тремя неизвестными мужчинами, один из которых произвел выстрел. О причинах конфликта подросток отказался говорить.

Ранее мы сообщали, что иномарка едва не ушла под лед на набережной реки Фонтанки.

Фото: Piter.tv

Теги: подросток, полюстровский парк, санкт-петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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