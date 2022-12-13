Пострадавший рассказал, что у него произошел конфликт с тремя неизвестными мужчинами.

Неизвестный выстрелил в подростка в Полюстровском парке. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 5 января около 21:00 по местному времени. О нем стало известно спустя сутки, когда из квартиры на Полюстровском проспекте увезли в больницу 16-летнего подростка. Сообщается, что ему выстрелили в руку из пневматического оружия.

Сам пострадавший рассказал, что у него произошел конфликт в парке с тремя неизвестными мужчинами, один из которых произвел выстрел. О причинах конфликта подросток отказался говорить.

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Фото: Piter.tv