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Иномарка едва не ушла под лед на набережной реки Фонтанки
Сегодня, 11:03
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Иномарка едва не ушла под лед на набережной реки Фонтанки

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в ограждение.

Иномарка едва не ушла под лед на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел в ночь на 7 января возле дома №109. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в ограждение. В результате машина вылетел прямо на Фонтанку и едва не ушла под лед реки.

Информации о пострадавших в результате ДТП нет. Все подробности обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Просвещения задержали пьяного водителя Volvo, который сбил двух человек.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, иномарка, набережная реки фонтанки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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