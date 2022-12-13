Иномарка едва не ушла под лед на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Об этом сообщает телеканал "78".
Инцидент произошел в ночь на 7 января возле дома №109. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в ограждение. В результате машина вылетел прямо на Фонтанку и едва не ушла под лед реки.
Информации о пострадавших в результате ДТП нет. Все подробности обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее мы сообщали, что на проспекте Просвещения задержали пьяного водителя Volvo, который сбил двух человек.
Фото: Piter.tv
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