Собянин: семь человек погибли в результате пожара в Москве

Семь человек погибли в результате пожара на севере Москвы. Предварительные данные в МАКС привел мэр столицы Сергей Собянин. ЧП произошло сегодня на частной строительной площадке в районе Аэропорт. На месте работают 120 спасателей, 30 единиц техники и поступал запрос на авиационную помощь.

Мэр Москвы выразил глубокие соболезнования семьям погибших и отметил, что все причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами. Сейчас пожар локализовали на площади 1400 квадратных метров. Из здания огнеборцы спасли 31 человека, также сообщается о 12 пострадавших. С ними работают медики и сотрудники МЧС.

Ранее МЧС РФ писали, что огонь вспыхнул на 2 и 3 этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде. Там фиксируют плотное задымление и высокую температуру. По периметру работают подъемные спецмеханизмы. О причинах возгорания пока не сообщалось.

