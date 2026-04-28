Сегодня, 14:42
mgoncharova

Собянин: семь человек погибли в результате пожара в Москве

Из здания спасли 31 человека.

Семь человек погибли в результате пожара на севере Москвы. Предварительные данные в МАКС привел мэр столицы Сергей Собянин. ЧП произошло сегодня на частной строительной площадке в районе Аэропорт. На месте работают 120 спасателей, 30 единиц техники и поступал запрос на авиационную помощь. 

Мэр Москвы выразил глубокие соболезнования семьям погибших и отметил, что все причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами. Сейчас пожар локализовали на площади 1400 квадратных метров. Из здания огнеборцы спасли 31 человека, также сообщается о 12 пострадавших. С ними работают медики и сотрудники МЧС.

Ранее МЧС РФ писали, что огонь вспыхнул на 2 и 3 этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде. Там фиксируют плотное задымление и высокую температуру. По периметру работают подъемные спецмеханизмы. О причинах возгорания пока не сообщалось.

Видео: МАКС / МЧС РФ по Москве 
 

