Видео МЧС: к тушению пожара в Москве задействуют авиацию и 120 спасателей

Продолжается эвакуация людей из здания, задействованы 120 человек и 30 единиц техники.

Вертолет с вертикальной системой пожаротушения запросили МЧС Москвы. Об этом пишет ТАСС. В пресс-службе МЧС РФ по Москве сообщается, что во 2 Амбулаторном проезде тушат возгорание на двух этажах строящегося здания. О трех погибших сообщает издание "Известия". Видео с места событий делятся спецслужбы в канале МАКС.

На севере столицы продолжается спасательная операция, эвакуированы 12 человек. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура. По периметру стоят подъемные механизмы. Задействованы 120 человек и 30 единиц техники. Известно, что три человека обратились за помощью к медикам. Принимаются меры для ликвидации последствий, дальнейшие подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что трое человек погибли во время схода лавины в Бурятии. Продолжается поиск последнего туриста. В момент ЧП на перевале Мунку-Сардык находились семь человек из туристической группы. Были ли застрахованы их жизни, неизвестно, так как каждый путешественник делает это на свое усмотрение.

Видео: МАКС / МЧС РФ по Москве