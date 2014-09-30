Петербуржца лишили Mercedes-Benz из-за долгов по алиментам

Помимо этого, должнику выставлен штраф в виде исполнительского сбора размером 463 тыс. рублей.

В отношении 37-летнего жителя Петербурга было начато исполнительное производство по взысканию алиментных обязательств. Заявительница, мать ребенка мужчины, проживающая в Москве, обратилась в Западный отдел судебных приставов Приморского района ГУФССП России по Петербургу с решением суда, обязывающим отца платить четвертую часть своего официального дохода. Несмотря на назначенную судом сумму, мужчина предоставил декларации о минимальной зарплате, уплатив лишь небольшую часть задолженности — порядка 400 тыс. рублей.

Впоследствии выяснилось, что ответчик зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, что подтвердилось информацией из налогового органа. Приставы произвели перерасчет задолженности, которая превысила 7,4 млн рублей. Чтобы обеспечить исполнение судебного акта, судебные приставы ввели запрет на проведение регистрационных операций с земельными участками должника, расположенными в разных регионах страны: Москве, Керчи и Красноярском крае.

Поскольку гражданин скрывался от исполнения предписаний, его личность и роскошный автомобиль Mercedes-Benz класса G были объявлены в федеральный розыск. Автомобиль обнаружили гораздо раньше ожидаемого срока – он находился припаркованным в закрытом паркинге жилого комплекса ответчика.

Судя по маркировочным номерам на автомобиле, судебным приставам удалось установить подлинность машины и применить меру в виде ареста транспортного средства. Помимо этого, должнику выставлен штраф в виде исполнительского сбора размером 463 тыс. рублей. Если долг не будет своевременно выплачен, автомобиль планируют реализовать с торгов, вырученные средства пойдут на покрытие алиментных обязательств в пользу ребенка.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу