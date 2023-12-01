Петербурженка отсудила свыше 300 тыс. рублей за преждевременную выписку из больницы

Жительница Петербурга получила компенсацию после ошибок врачей при выписке.

Жительница Санкт-Петербурга добилась через суд компенсации в размере более 300 тыс. руб. за преждевременную выписку из больницы. Средства перечислило медицинское учреждение после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, 44-летняя женщина перенесла операцию и была выписана домой с рекомендациями. Спустя некоторое время у нее возникло кровотечение, из-за чего пациентка вновь оказалась в больнице. После повторного лечения ситуация повторилась, и пострадавшая решила обратиться в страховую компанию с жалобой на качество оказанных услуг.

Проверка установила нарушения в действиях врачей второго медучреждения, где пациентку выписали досрочно, что привело к ухудшению ее состояния и утрате заработка. Суд обязал больницу выплатить женщине компенсацию.

Поскольку решение суда не исполнялось добровольно, приставы арестовали регистрационные действия по пяти автомобилям медучреждения и начислили исполнительский сбор в размере 21 тыс. руб. После этого деньги были перечислены взыскательнице.

Фото: Piter.TV