В отношении создателя анимации про Масяню возбуждено уголовное дело в Петербурге

Дело завели из-за ролика Куваева, который мультипликатор выложил на YouTube.

СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ст. 280.4 УК РФ в отношении создателя анимации про Масяню 56-летнего Олега Куваева. Его обвиняют в "публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства". Об этом пишет ТАСС 18 октября.

Дело завели из-за ролика Куваева, который мультипликатор выложил на YouTube в прошлом году, передает телеграм-канал "Mash на Мойке".

На данный момент создатель "Масяни" находится не в России.

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Фото: topnews.ru