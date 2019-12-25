Суд в Петербурге оштрафовал издание за упоминание Noize MC* без маркировки иноагента

Также штраф получила главный редактор.

Петроградский районный суд Северной столицы привлёк Выставочный научный центр ("ВНИЦ Р-н-С") к административной ответственности за нарушение закона "О средствах массовой информации". Как пишет Объединённая пресс-служба судов Петербурга, причиной стала некорректная публикация об иноагенте.

Установлено, что 28 июня в сетевое издание "EVENT LIVE" разместило материал, посвящённый рэперу Noize MC*, который признан иностранным агентом в РФ, без указания его статуса от 18 ноября 2022 года.

Сторона защиты настаивала на том, что СМИ всегда проверяет публикации на наличие иноагентов, но не ресурсами, необходимыми для сличения всех прозвищ, которыми обладают такие люди. Правосудие этот аргумент не приняло и назначило наказание в виде штрафа размером в 40 тыс. рублей. Главный редактор оштрафована на 4 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге экс-сотрудник ФСИН приговорен к 10 годам колонии по делу о взятках.

Фото: Piter.TV

* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом