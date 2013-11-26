Удалённый эпизод сериала "Масяня" вернули на YouTube

Информацией поделился создатель сериала.

На YouTube восстановили 162-ой эпизод мультипликационного сериала "Масяня". Об этом сообщил создатель проекта Олег Куваев в соцсетях.

Мульт вернули! Спасибо огромное за поднятый шум! Поэтому так быстро. Олег Куваев, мультипликатор

Напомним, что хостинг заблокировал серию в субботу, 23 июля. Причной послужила жалоба на нарушение авторских прав от пользователя Игоря Соболева. Мужчина утверждал, что использованное в эпизоде изображение Исаакиевского собороа полностью повторяет сделанную им фотографию.

Куваев посчитал озвученную претензию надуманной, поскольку использованный им ракурс, с которого показан собор, схож и с миллионами других фото.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прокуратура добилась блокировки сайта со способами травли голубей.

Фото: pexels