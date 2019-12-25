В Петербурге прокуратура добилась блокировки сайта со способами травли голубей

Способы приготовления отравы для птиц подпадают под категорию запрещённой информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В пятницу, 24 июня, стало известно, что сотрудники прокуратуры Кировского района обнаружили сайт, на котором были опубликованы сведения о том, как и чем можно отравить голубей. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Ведомство направило иск в суд. Суд признал эту информацию запрещенной к распространению. Способы приготовления отравы для птиц подпадают под категорию запрещённой информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В дальнейшем решение суда направят в Роскомнадзор для его исполнения.

Фото: Piter.tv

