В Петербурге прокуратура добилась блокировки сайта со способами травли голубей

В пятницу, 24 июня, стало известно, что сотрудники прокуратуры Кировского района обнаружили сайт, на котором были опубликованы сведения о том, как и чем можно отравить голубей. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.
Ведомство направило иск в суд. Суд признал эту информацию запрещенной к распространению. Способы приготовления отравы для птиц подпадают под категорию запрещённой информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
В дальнейшем решение суда направят в Роскомнадзор для его исполнения.
Фото: Piter.tv
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