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Мурал "Что делать?" появился на стенах Полиграфического предприятия на Литейном
Сегодня, 16:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мурал "Что делать?" появился на стенах Полиграфического предприятия на Литейном

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Проект отсылает к творчеству Некрасова, Маяковского, Ахматовой, Гоголя и Блока.

Во дворе Полиграфического предприятия № 3 на Литейном проспекте, 55 появился мурал под названием "Что делать?". Авторами стали художники арт-группы "Явь".

Проект отсылает к творчеству Некрасова, Маяковского, Ахматовой, Гоголя и Блока. Идея проекта была навеяна историческими событиями. В 1863 году Некрасов, будучи редактором журнала "Современник", торопился в типографию Вульфа на Литейном с рукописью романа Чернышевского "Что делать?". Однако он потерял её по дороге. С помощью объявления в газете рукопись удалось найти.

Также во дворе планируется установить старинные книгопечатные станки и механизмы.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь

Теги: арт-группа явь, литейный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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