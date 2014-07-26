Мурал "Что делать?" появился на стенах Полиграфического предприятия на Литейном

Проект отсылает к творчеству Некрасова, Маяковского, Ахматовой, Гоголя и Блока.

Во дворе Полиграфического предприятия № 3 на Литейном проспекте, 55 появился мурал под названием "Что делать?". Авторами стали художники арт-группы "Явь".

Проект отсылает к творчеству Некрасова, Маяковского, Ахматовой, Гоголя и Блока. Идея проекта была навеяна историческими событиями. В 1863 году Некрасов, будучи редактором журнала "Современник", торопился в типографию Вульфа на Литейном с рукописью романа Чернышевского "Что делать?". Однако он потерял её по дороге. С помощью объявления в газете рукопись удалось найти.

Также во дворе планируется установить старинные книгопечатные станки и механизмы.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь