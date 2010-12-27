Художники angel.lev.spb: "Если у кого-то поднимается рука замазывать Ангела – Бог им судья"

Piter.TV продолжает серию бесед с главными лицами петербургского стрит-арта. В этот раз мы поговорили не с одним художником, а с целой командой – angel.lev.spb.

Во дворах Петербурга можно найти не только вязь из авторских тэгов, но и строчки стихов, а на снимке запечатлеть кроме вызывающих персонажей с социальным подтекстом еще и тихих ангелов. Этих хранителей запрятал по городу не один человек. Впервые Piter.TV беседует не с вольным творческим одиночкой, а с целой командой, рисующих ангелов на стенах города. Мы поговорили с теми, кто скрывается за ником "angel.lev.spb".

PTV: Обычно стриартеры – одиночки. Почему "angel.lev.spb" решил творить компанией?

В нашей команде студенты разных курсов кафедры монументальной декоративной живописи (МДЖ) Академии Штиглица. А монументальное искусство – это всегда коллективный труд.

PTV: Почему вы выбрали для своих зарисовок именно таких героев – ангелов и львов?

С героями все очень просто. Они главные символы Питера. Ангел – Хранитель Петербурга, Лев – охранник. За столько лет совместной вахты они не могли не подружиться. Их изображения и скульптуры украшают город, а мы решили рассказать их историю своими словами, сделать их чуть более живыми и близкими для зрителей. Ангел – художник, музыкант, поэт и немного модник. Лев приехал с юга и работает охранником. И они просто гуляют по улицам вместе и ведут короткие диалоги.

PTV: Расскажите немного о вашей компании: что за люди в ней состоят, кто вы в то время, пока не творите новый арт?

Кто мы такие? Эта история, возможно, вообще не про стрит-арт. Наша команда сформировалась в рамках другого проекта. Мы уже несколько лет проводим мероприятия в Мухе, Летнем Саду, на фестивалях и в центрах реабилитации детей с ограниченными возможностями. Делаем с детьми мозаику.

PTV: Как родился столь узнаваемый стиль рисунков? Чем вы вдохновлялись?

Наш изобразительный язык – это хорошая школа кафедры МДЖ. Мы умеем рисовать. Это само собой получается.

PTV: Что думаете о легализации граффити? Уличные шедевры, в том числе, ваши, тоже будут относиться к этому закону.

О законах мы стараемся не думать, чтобы легально красить. Пока, наверное, есть только один вариант – договариваться с конкретными людьми, собственниками, ТСЖ. Мы пока сами не знаем, что получится из этой затеи. Но мы точно уверены – главное делать, делать, что-то делать. Результат будет!

PTV: Как вообще появилась идея начать рисовать ангелов в разных закутках города? Что вас привело к стритарту?

Инстаграм и улицы города – это ещё один инструмент в палитре возможностей донести какие-то образы и идеи до зрителя.

PTV: Сколько раз приходилось сталкиваться с потерей рисунка? Расстраиваетесь, если арты пропадают под серой краской?

Если у кого-то поднимается рука замазывать Ангела – Бог им судья. А мы уже больше не дети и понимаем, что таковы правила игры в стрит-арт. Мы нарисуем ещё.

Ранее Piter.TV беседовал с художницей lislub.

Фото: @angel.lev.spb / Instagram