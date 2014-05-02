Задержан дроп, обманувший пенсионерку с Луначарского на 2,5 млн рублей

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители Калининского района задержали дропа-соучастника в обмане пенсионерки с проспекта Луначарского. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 18 декабря в полицию пришла 79-летняя женщина с заявлением о том, что несколько дней подряд ей звонили неизвестные. Под предлогом "заботы" о сохранности средств жертвы от мошеннических действий они убедили отдать курьеру почти 2,5 млн рублей.

В тот же день на улице Демьяна Бедного был задержан 23-летний житель Кудрово, предположительно, дроп. Расследование дела продолжается.

Фото: Piter.TV