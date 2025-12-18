72-летний житель Петербурга лишился 7 млн рублей из-за мошенников

Вечером 16 декабря на Лиговском проспекте поймали 28-летнего дропа.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в соучастии в мошенничестве в отношении пенсионера с Гаванской улицы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 11 декабря к правоохранителям обратился 72-летний мужчина. По словам потерпевшего, днем ранее ему звонили незнакомцы. Под предлогом необходимости декларирования средств аферисты убедили отдать курьеру 7 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти