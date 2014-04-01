Двое подростков обманули пенсионерку на 400 тыс. рублей в Петербурге

Юноши действовали по указанию неустановленных лиц.

В Петербурге возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере и покушение на мошенничество) в отношении двух 16-летних подростков и неизвестных лиц.

Следствие утверждает, что 12 декабря неустановленные лица несколько раз звонили пенсионерке, представляясь правоохранителями. После юноши по их указанию получили от женщины 400 тыс. рублей.

Аналогичным образом злоумышленники осуществляли звонки еще одной потерпевшей, ее также просили отдать 400 тыс. рублей. Но несовершеннолетних вовремя задержали полицейские.

Подросткам предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Кураторов разыскивают.

