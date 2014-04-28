В Ленобласти начали проверку после жалоб клиентов туристического агентства

Следственный комитет проверяет возможное мошенничество турагентства.

В Ленинградской области организована доследственная проверка по факту возможных мошеннических действий туристического агентства после обращений граждан, заявивших о потере денежных средств. Поводом для начала проверки стала информация, прозвучавшая в одном из телевизионных сюжетов. В нем сообщалось, что жители Гатчинского района Ленинградской области, пострадавшие от действий туристического агентства, требуют возврата ранее уплаченных денежных средств за туристические услуги.

По поручению руководства следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области по данному факту была организована процессуальная проверка. В рамках проверки следственные органы намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также оценить действия представителей туристического агентства.

В ведомстве уточнили, что проверочные мероприятия направлены на восстановление нарушенных прав граждан. Следствием изучаются представленные материалы, опрашиваются заявители и иные лица, которые могут обладать информацией о случившемся.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Фото: Piter.TV