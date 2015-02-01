По предварительной информации, водителю автомобиля стало плохо.

В Екатеринбурге внедорожник протаранил столб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 12 ноября на улице Цвилинга. По предварительной информации, водителю автомобиля Nissan стало плохо, что привело к потере контроля над транспортным средством. В результате иномарка совершила наезд на опору электропередач.

Водитель Nissan скончался на месте. Причина смерти будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы. Также сообщается о пострадавшей пассажирке, которая находилась в автомобилей. Ее доставили в медицинское учреждение для дальнейшего лечения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области