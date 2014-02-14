В Бурятии в ДТП с автобусом погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Инцидент произошел утром 10 ноября по местному времени в километре от села Гремячинск. По данным ведомства, автомобиль Toyota Corolla столкнулся с автобусом Hyundai County. Обе машины столкнулись на региональной трассе Улан-Удэ - Турунтаево- Курумкан - Новый Уоян.
В результате аварии погибла водитель легкового автомобиля. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. Также сообщается о двух пострадавших. Пассажира легковушки с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее мы сообщали, что в Омской области в ДТП с фурой погибли два человека.
Фото: Telegram / Полиция Бурятии
