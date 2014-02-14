Пассажира легковушки с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

В Бурятии в ДТП с автобусом погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел утром 10 ноября по местному времени в километре от села Гремячинск. По данным ведомства, автомобиль Toyota Corolla столкнулся с автобусом Hyundai County. Обе машины столкнулись на региональной трассе Улан-Удэ - Турунтаево- Курумкан - Новый Уоян.

В результате аварии погибла водитель легкового автомобиля. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. Также сообщается о двух пострадавших. Пассажира легковушки с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Выясняются обстоятельства ДТП.

Фото: Telegram / Полиция Бурятии