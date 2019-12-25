  1. Главная
В Омской области в ДТП с фурой погибли два человека
Сегодня, 9:45
d_s_sarkisov

В результате столкновения автомобиль буквально вмяло под грузовик.

В Омской области в ДТП с фурой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 5 ноября в районе 588-го километра трассы "Тюмень - Омск". По данным ведомства, водитель иномарки Chery Arrizo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Камаз". В результате столкновения автомобиль буквально вмяло под грузовик.

Жертвами ДТП стали водитель легковушки и его пассажирка. Оба скончались на  месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ранее мы сообщали, что в Астрахани три человека пострадали в ДТП со скорой помощью.

Фото: УМВД по Омской области

Теги: дтп, жертвы, омская область, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

