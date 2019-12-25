В результате столкновения автомобиль буквально вмяло под грузовик.

В Омской области в ДТП с фурой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 5 ноября в районе 588-го километра трассы "Тюмень - Омск". По данным ведомства, водитель иномарки Chery Arrizo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Камаз". В результате столкновения автомобиль буквально вмяло под грузовик.

Жертвами ДТП стали водитель легковушки и его пассажирка. Оба скончались на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины аварии.

Фото: УМВД по Омской области