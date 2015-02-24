Экс-жена Андрея Аршавина проиграла многолетний спор с владельцем жилья

Суд обязал Алису Казьмину выплатить 2 млн рублей за ущерб.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина по решению суда обязана выплатить более 2 млн рублей за повреждение арендованной квартиры в Санкт-Петербурге. Разбирательство длилось около 4 лет и прошло через апелляционные и кассационные инстанции, пишет КП-Петербург.

Инцидент произошёл в 2022 году, когда Казьмина сняла жильё с ежемесячной платой 120000 рублей. По утверждению владельца недвижимости, уже спустя примерно полтора месяца квартира оказалась серьёзно повреждена. В помещении были испорчены стены, полы, мебель и техника, на поверхностях обнаружили масляные пятна и следы краски. Кроме того, часть бытовых предметов и техники исчезла.

Собственник требовал взыскать более 3 млн рублей, однако Красносельский районный суд определил сумму компенсации в размере 2 млн рублей. Дополнительно ответчицу обязали покрыть судебные расходы. Попытки оспорить решение результата не дали, и оно вступило в законную силу. Также сообщается, что требование о взыскании процентов за пользование чужими средствами суд не стал рассматривать, оставив соответствующее заявление без движения.

Предприниматель подтвердил, что судебный процесс завершён, однако от подробных комментариев отказался. Это не первый имущественный спор, связанный с Казьминой. В 2021 году с неё уже взыскивали около 2 млн рублей за проживание в доме бывшей свекрови после решения суда о выселении. Алиса Казьмина получила широкую известность после развода с Андреем Аршавиным. Позже она столкнулась с серьёзным заболеванием, приведшим к тяжёлым изменениям внешности, однако недавно перенесла восстановительную операцию.

