Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит"

Полузащитник играет в команде с 2020 года.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Вендел рассказал, при каком условии покинет сине-бело-голубых. Его слова приводит Globo.

Бразилец поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в "Ботафого". Напомним, трансфер 28-летнего игрока должны были оформить летом нынешнего года. Однако в "Ботафого" заявили, что сделка была сорвана "по геополитическим причинам". Вендел отметил, что ему нравится Бразилия, но у него отличная жизнь в Санкт-Петербурге.

Чтобы выбраться отсюда, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит.



Вендел, полузащитник "Зенита"

Напомним, Вендел играет в "Зените" с октября 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе сине-бело-голубых 13 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

