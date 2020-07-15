Полузащитника "Зенита" Шилова назвали самым перспективным футболистом России

Футболист играет в основе сине-бело-голубых с 2025 года.

Полузащитника "Зенита" Вадима Шилова назвали самым перспективным футболистом России. Рейтинг составило издание "Спорт-Экспресс".

В список вошли 55 игроков 2006-2008 годов рождения. Рейтинг составили на основе мнений скаутов, детских тренеров и представителей ведущих академий. Лидером стал 17-летний футболист "Зенита". Второе место занял нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков. Тройку лидеров замыкает форвард "Крыльев Советов" Владимир Игнатенко.

Вадим Шилов играет в основе "Зенита" с января 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" интересуется Головиным.

Фото: fc-zenit.ru