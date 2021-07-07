Полиция проверила 350 человек в Кронштадте на стройке и фортах

В Кронштадте сотрудники полиции совместно с Росгвардией, региональным УФСБ и представителями военно-следственного управления СК России по Ленинградскому военному округу провели рейд. Мероприятие развернулось сразу на нескольких площадках — от стройки на Цитадельской дороге до удалённых фортов, куда силовики добирались по воде.

На стройплощадке территорию обследовали тщательно: осмотрели бытовки, для контроля с воздуха использовали квадрокоптер. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили около 160 транспортных средств, курсирующих рядом со стройкой. За нарушения ПДД составлено 10 административных протоколов.

Затем операция переместилась на воду. На катерах полицейские добрались до трёх фортов, где сейчас ведутся реставрационные работы, и продолжили проверки там.

Всего в ходе рейда документы проверили у 350 человек, более ста из них — иностранные граждане. У 25 человек выявлены нарушения миграционного законодательства. Их доставили в дежурные части и привлекли к административной ответственности. Кроме того, установлены четверо граждан, уклонявшихся от постановки на воинский учёт. Подобные рейды проводятся регулярно по инициативе руководства полицейского Главка для контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области