Дебошир кидал бутылки в автомобиль скорой помощи у станции метро "Академическая"

Он был пьяный и требовал сделать прививку от гриппа.

Полиций Калининского района разыскивает дебошира, кидавшего бутылки в автомобиль скорой помощи. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 2 сентября в 17:35 поступило сообщение от прохожего о том, что у метро "Академическая" неизвестный мужчина кидает пустые бутылки в автомобиль скорой медицинской помощи.

Было установлено, что у дома 19 по проспекту Науки к автомобилю скорой медицинской помощи, где медики делали прививки от гриппа, подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он требовал, чтобы ему сделали прививку, но 57-летняя медсестра ему отказала из-за его состояния. Обидевшись, мужчина достал из мусорного контейнера пустые бутылки и начал кидать их в автомобиль, в результате чего разбил лобовое стекло.

Материальный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дебошира ищет полиция.

Фото: Piter.tv