Шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Филадельфией"

Форвард набрал три очка в трех матчах плей-офф.

"Питтсбург" проиграл "Филадельфии" со счетом 2:5 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. Россиянин открыл счет в матче, пробив вратаря хозяев на пятой минуте первого периода. "Питтсбург" проигрывает в серии "Филадельфии" (0-3). Следующий матч между командами состоится в ночь на 26 апреля.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Евгений Малкин провел за "Питтсбург" 56 матчей, забросил 19 шайб и отдал 41 голевую передачу. Россиянин занял пятое место среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате. В плей-офф Малкин набрал три очка в трех матчах.

