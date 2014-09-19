Две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Сиэтлом"

Россиянин набрал 49 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Сиэтл" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Ника Бланкенбурга и Паркера Келли. "Колорадо" выиграл регулярный чемпионат НХЛ, набрав 121 очко и заняв первое место в турнирной таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 72 матча, забросил 17 шайб и отдал 32 голевые передачи. Россиянин занял пятое место среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL