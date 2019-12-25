Ученики школы №493 взяли под опеку памятник Блокадному трамваю

Кроме того, школьники планируют создать документальный фильм об истории "Блокадного трамвая" и посетить музей, расположенный в Трамвайном парке №8.

Учащиеся школы №493 Кировского района взяли под опеку памятник "Блокадный трамвай", расположенный на проспекте Стачек. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны проходила линия фронта. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", инициатива стала частью Всероссийского конкурса первичных отделений "Движение первых". В рамках игрового этапа "Первые рядом" школьники выбрали этот монумент для своей долгосрочной социально значимой работы.

"Блокадный трамвай" — это не просто памятник, а живой символ стойкости Ленинграда и мужества его жителей. В знак уважения к истории 15 апреля, в день годовщины восстановления трамвайного движения в осажденном городе, кадеты из школы №493 будут нести почетный караул у монумента и возложат цветы.

Кроме того, школьники планируют создать документальный фильм об истории "Блокадного трамвая" и посетить музей, расположенный в Трамвайном парке №8.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"