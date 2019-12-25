Вторую часть Невского проспекта отремонтируют за 202 млн рублей в 2026 году

Власти Петербурга объявили тендер на ремонт второго участка Невского проспекта. Начальная стоимость работ составляет 202,5 миллиона рублей. Информация появилась на портале госзакупок. Комитет по государственному заказу опубликовал заявку 15 апреля.

Речь идет об участке дороги от площади Восстания до площади Александра Невского. Его протяженность достигает 1,489 километра. Заказчиком выступает Дирекция транспортного строительства. Участники могут подавать заявки до 8 апреля, а подрядчика выберут 14 мая.

Ранее в январе вице-губернатор Николай Линченко сообщал о планах продолжить капитальный ремонт главной магистрали города в 2026 году. Работы на указанном отрезке намерены завершить до 2 ноября 2026 года.

Ранее стало известно, как выглядела первая световая наружная реклама в Петербурге.

