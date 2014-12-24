Спрос на экскурсоводов в Петербурге растет на фоне популярности внутреннего туризма

Для поддержания высокого качества услуг разработана специальная программа повышения квалификации.

Рост числа туристов в Петербурге привел к увеличению спроса на квалифицированных экскурсоводов. По словам председателя Комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, в городе зарегистрировано около 2700 профессиональных гидов и экскурсоводов, среди которых особую востребованность приобрели специалисты по работе с иностранцами. Об этом сообщает ТАСС.

Для поддержания высокого качества услуг разработана специальная программа повышения квалификации, направленная на обучение актуальным аспектам профессии, включая использование современных технологий, таких как искусственный интеллект, и повышение эффективности онлайн-продвижения. Особое внимание уделяется вопросам достоверности передаваемых экскурсионных материалов.

У нас есть одна сложная проблема, для чего мы делаем программу — правильность контента и те факты, исторические, смысловые, которые транслируют сегодня экскурсоводы. Важность данной проблематики подчеркивает данная программа. Мы хотим, чтобы как можно больше качественных специалистов выходило. Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма

Фото: Piter.TV