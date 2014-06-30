В Петербурге предложили ввести должности для студентов колледжей

Инициативу поддерживают руководители медколледжей и городской комитет по здравоохранению.

В Санкт-Петербурге предложили ввести в штат медицинских учреждений новые должности — "медсестра-стажёр" и "медбрат-стажёр". Инициативу выдвинула директор медицинского колледжа №1 Ирина Бубликова, а поддержал её председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский.

По замыслу авторов, на эти должности будут приглашать студентов медицинских колледжей последних курсов. Это позволит будущим специалистам получить практический опыт и повысит их шансы на трудоустройство после окончания учёбы. Для медучреждений это станет возможностью закрыть часть вакансий среднего медицинского персонала.

Подобная практика уже успешно применяется в промышленной сфере, где студенты технических колледжей проходят практику на предприятиях и получают зарплату. Инициативу поддержали руководители медицинских колледжей и городской комитет по здравоохранению. Председателю постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александру Ржаненкову поручено проработать предложение с профильным комитетом для подготовки изменений в законодательство.

Напомним, что дефицит медицинских кадров в России сохраняется уже несколько лет. Президент РФ Владимир Путин также поручил регионам направлять средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), на повышение зарплат медицинских работников.

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Фото: Telegram / КомФин Петербурга