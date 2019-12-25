Первую адресную гумпомощь для беременных отправили из Петербурга в Мариуполь

Акция стала частью масштабной работы по поддержке семей в трудной жизненной ситуации

Первую партию адресной гуманитарной помощи для беременных женщин и молодых родителей отправили из Санкт-Петербурга в Мариуполь. В рамках акции удалось собрать более 10 тысяч наименований продукции, включая памперсы, игрушки, предметы гигиены и одежду для детей. Об этом сообщила координатор федерального проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге Анна Филоненко.

Представитель Санкт-Петербурга в Мариуполе Вячеслав Захаров во время телемоста с регионом подчеркнул, что такая помощь станет большой поддержкой для семей, особенно многодетных и находящихся в сложных условиях.

"Мы дополнительно запросим у администрации списки нуждающихся, чтобы распределить помощь в соответствии с потребностями" Вячеслав Захаров

Анна Филоненко также добавила, что в будущем подобная помощь может быть распространена на другие регионы, например, Курскую область.

Ранее Piter.TV сообщал, что многодетные семьи Петербурга в 2024 году получили более 11 млрд социальных выплат.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")