Многодетные семьи Петербурга в 2024 году получили более 11 млрд социальных выплат

Это стало крупнейшим объемом финансирования за всю историю программы.

В 2024 году многодетные семьи Санкт-Петербурга получили рекордные социальные выплаты на приобретение жилья. На 1338 семей, стоящих на жилищном учете, было выделено более 11 миллиардов рублей. До конца года ожидается выдача 1436 жилищных свидетельств на общую сумму 11,8 миллиарда рублей, что стало крупнейшим объемом финансирования за всю историю программы.

Поддержка многодетных семей — одно из ключевых направлений социальной политики города, способствующее реализации нацпроекта "Демография". Программа позволяет семьям с тремя и более детьми приобрести жилье или улучшить условия проживания.

Куда можно направить выплату?

Средства можно использовать для:

– покупки квартиры или дома на вторичном рынке;

– добавления комнаты в коммунальной квартире с целью ее превращения в отдельное жилье;

– долевого участия в строительстве или оплаты уступки прав требования при готовности дома минимум на 70%;

– покрытия разницы в стоимости при обмене жилых помещений.

Программа демонстрирует растущую приоритетность поддержки многодетных семей: в прошлом году сумма выплат составила 7 миллиардов рублей, а в 2024 — почти вдвое больше. Более подробную информацию о получении социальной выплаты для многодетных семей можно получить на сайте.

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