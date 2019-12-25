Москвич получил тяжелые ожоги после попытки вырвать борщевик

Житель Москвы получил обширные ожоги рук, шеи и тела.

Мужчина поступил в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с ожогами после того, как попытался без защитных средств вырвать борщевик на территории своего дома. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Когда житель Москвы стал голыми руками вырвать опасное растение, он получил обширные ожоги рук, шеи и тела. С пациентом работали специалисты токсикологического и ожогового отделений.

Врачи провели очистку организма от негативного воздействия сока борщевика, а также перевязали места повреждений. Терапия прошла успешно и мужчину выписали в хорошем состоянии.

Специалисты предупредили, что сок борщевика содержит фуранокумарины, что влияет на чувствительность кожи к солнечному свету. Поэтому даже обычный контакт с растением может привести к образованию сильных химических ожогов.

Ранее мы сообщали, что за летний сезон в Петербурге уничтожат 45 тыс. кустов борщевика.

Фото: Magnific